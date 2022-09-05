الوزراء الكويتي يكلف وزير المالية بتحديد سقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث القادمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد سقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان عقب اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، إن قرار التكليف يشمل وضع مبدأ توجيهي للجهات بأسقف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.