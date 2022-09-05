عقيلة صالح: منع سفر أعضاء النواب من طرابلس إلى بنغازي يمثل تعطيلا للعمل

استنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، منع أعضاء المجلس من السفر من طرابلس إلى بنغازي لحضور الجلسة الرسمية التي كان من المقرر أن تعقد اليوم الإثنين بالمدينة.

واعتبر صالح - في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية - أن هذا الفعل يمثل تعطيلاً لعمل مجلس النواب الليبي ومنعه من ممارسة مهامه في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وتوفير متطلبات المواطنين، كما أنه يعد سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية.

وطالب صالح النائب العام الليبي بالتحقيق في هذه الحادثة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، كما طالب أعضاء مجلس النواب الليبي بحضور الجلسات التي سوف يُعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة بأغلبية الحاضرين تصب في مصلحة الوطن وتقديراً للمصلحة العامة وظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات.