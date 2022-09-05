روسيا وأفغانستان تبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني في منطقة السفارة الروسية في كابول وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية: "لقد أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، اليوم عن تعازيه لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في ضحايا البعثة الروسية إثر الحادث الإرهابي، الذي استهدف السفارة الروسية في كابول".

وأضاف البيان: "على خلفية الهجوم الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم قرب القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول وأدى إلى مقتل اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية ومواطنين أفغان، أكد أمير خان متقي أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للتحقيق في هذه الجريمة".

وتابعت الخارجية الروسية: "لافروف ومتقي شددا على أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني في منطقة السفارة الروسية وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب الدولي".