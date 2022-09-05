حلفاء الناتو يجرون تدريبات مشتركة في أستراليا

تشارك عدة دول من أعضاء حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، في تدريبات "بيتش بلاك" متعددة الجنسيات في أستراليا، مع شركاء من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لصقل قدرتهم على العمل مع بعضهم البعض ودعم العلاقات الأمنية العالمية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للحلف أنه مقاتلات وطائرات دعم فرنسية وألمانية وبريطانية وأمريكية انتشرت في الإقليم الشمالي بأستراليا للتحليق في التدريبات التي تقودها القوات الجوية الملكية الأسترالية.

وتقدم تدريبات "بيتش بلاك"، التي تقام كل عامين، مجالًا جويًا فريدًا وواسعًا لتحليق المقاتلات، بجانب أنها توفر العديد من الفرص للتعاون العملي مع القوات الجوية الإقليمية من الهند أو إندونيسيا أو اليابان أو سنغافورة أو كوريا الجنوبية، بهدف اغتنام الفرصة لتوسيع القدرات الذاتية والتدريب معًا لممارسة عمليات جوية واقعية.

ومن بين المشاركين، تأتي مقاتلات "يوروفايتر" تابعة للقوات الجوية الألمانية من "إير وينج 74" في جنوب ألمانيا، بالاضافة إلى طائرة رافال فرنسية ومقاتلات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وغيرها.

وتؤكد مشاركة الحلفاء في تدريبات "بيتش بلاك" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على العلاقات التي تحافظ عليها الدول الأعضاء في الناتو حول العالم لتعزيز مبادئ التعاون لدعم النظام القائم على القواعد، وهو نظام عالمي قائم على المعايير والقيم.