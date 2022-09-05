 الكويت: إحالة 38 وسيلة إعلامية للنيابة لمخالفتها ضوابط تغطية انتخابات مجلس الأمة - بوابة الشروق
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الكويت: إحالة 38 وسيلة إعلامية للنيابة لمخالفتها ضوابط تغطية انتخابات مجلس الأمة

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 5:10 م | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 5:10 م

قال وكيل وزارة الإعلام الكويتي لافي السبيعي، إنه تم إحالة 38 وسيلة إعلامية للنيابة العامة لمخالفتها شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات "أمة 2022".

وأضاف السبيعي، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحق شركة إنتاج قامت بالتصوير أمام إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ السكنية دون الحصول على "إجازة نص" وموافقة الجهات المعنية بالتصوير أمام الإدارة، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي سلوك من شأنه تشويه ممارسات العمل الديموقراطي.

وأوضح أن الوزارة ترصد، على مدار الساعة، أداء وسائل الإعلام الالكتروني والمرئي والمسموع والمقروء للانتخابات للتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة لضمان افضل تغطية للانتخابات مجلس الأمة القادمة في 29 من شهر سبتمبر الحالي.


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