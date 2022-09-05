متحدث الصحة: شهادات كليات الطب المصرية معترف بها على مستوى العالم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن شهادات كليات الطب المصرية معترف بها على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 اعترف الاتحاد العالمي للتعليم الطبي بهيئة ضمان جودة التعليم.

وقال حسام عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، مساء اليوم الإثنين، إن :"كل كلية طب في مصر تحصل على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم معترف بها كشهادة من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي".

من جهة أخرى، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن المجلس الصحي المصري يستهدف ضبط منظومة التدريب المهني لجميع العاملين في القطاع الصحي من الأطباء والتمريض، موضحا أن "هناك جهات مختلفة تقدم التدريب للعاملين في القطاع الطبي، ونحتاج إلى تواجد حد أدنى موحد من التدريب من خلال شهادة مهنية موحدة".

وأضاف حسام عبد الغفار أن التدريب المهني ينتهي بامتحان موحد للعاملين بالقطاع الصحي حتي يكون هناك توحيد لمعدلات التدريب للأطباء مما ينعكس ذلك إيجابيا على المريض ويضمن له تلقي نفس الخدمة الطبية في أي مكان بالجمهورية.