مسؤولة أممية: فخورون بالمساهمة في مبادرة البحر الأسود لدعم الأمن الغذائي حول العالم

أكدت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، أهمية تضافر الجهود الأممية والدولية؛ لحماية الفئات الأكثر تضررا حول العالم من آثار الأحداث الروسية الأوكرانية، معربة عن فخرها بمساهمة المكتب في مبادرة البحر الأسود للحبوب التي تم إبرامها بين روسيا وأوكرانيا وتركيا بوساطة الأمين العام للأمم المتحدة، لدعم الأمن الغذائي حول العالم وإغاثة الشعوب الأكثر تضررا.

وقالت المدير التنفيذي للأمم المتحدة في بيان، اليوم الاثنين، إن مساهمة المكتب تمثلت في توفير عدد من المفتشين التابعين للبرنامج العالمي لمراقبة الحاويات الخاصة بالمكتب، وذلك للعمل مع مسئولي مبادرة البحر الأسود في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، لتفتيش السفن والتأكد من صحة البضائع وأطقم الخدمة الخاصة بها، ومنع تهريب أي بضائع غير قانونية في هذه الشحنات، وذلك بالتعاون مع مفتشي الدول الأطراف في المبادرة وهيئات الأمم المتحدة المعنية.

وكانت مبادرة البحر الأسود للحبوب قد بدأت يوم 27 يوليو 2022، وتستمر المرحلة الأولى من المبادرة لمدة 120 يوما من تاريخ البداية، بهدف توريد كميات كبيرة من السلع الأساسية المتفق عليها من خلال ثلاثة موانئ رئيسية في أوكرانيا وهي "أوديسا"، و"تشيرنومورسك"، و"يوزني".

جدير بالذكر أنه من ضمن السفن التي خرجت من إسطنبول في إطار المبادرة كانت سفينة أممية تحمل المواد الغذائية إلى منطقة القرن الإفريقي، والتي تعاني من جفاف حاد ترك شعوب المنطقة على حافة المجاعة.