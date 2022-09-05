تشهد مسارح القاهرة المختلفة اليوم/الإثنين/ يومًا زاخرًا من الفعاليات المتنوعة من عروض وندوات ورسائل علمية وورش وعروض مسرحية بالمسابقة الرسمية والقصيرة ونادي المسرح التجريبي، وذلك ضمن الدورة الـ29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وتبدأ الفعاليات غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمجلس الأعلى للثقافة تقديم الرسائل العلمية وتتضمن الجلسة الأولى"الواقع الافتراضي وانعكاساته في أداء الممثل المسرحي" يديرها دكتور محمد زعيمة ودكتور علي محمد عبيد كاظم.

وتبدأ الجلسة الثانية في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بعنوان "العلاقة بين الوسائط الرقمية ومفهوم المحاكاة في فضاء العرض المسرحي"، ويدير الجلسة دكتور عبد الرحمن بن زيدان ود.محمود محمد صبري.

كما تتضمن الفعاليات غدًا تقديم 5 ورش في عناصر العمل المسرحي، وتبدأ في الساعة العاشرة صباحا ورشة بعنوان "رحلة أدائية من خلال المشاعر" يقدمها المدرب البولندي دانيل ارابتشفسكي، وعلى مسرح الفلكي تقدم ورشة "تجاوز الطبيعة في المسرح الحركي" يقدمها فرقة المسرح الجسدي أمريكا، وعلى مسرح قاعة الرقص بمركز الإبداع ورشه بعنوان "المسرح الإيمائي" للمدرب توني كاسيلا من إسبانيا، وتقدم ورشة "إعداد الممثل" للمدرب محمد شرشال من الجزائر بمركز الجيزة الثقافي، وبقاعة إيوارث بالتحرير تقدم ورشة "projection mapping" للمدرب جون هوي أمريكا.

على الجانب الآخر، يقدم غدًا على المسارح 5 عروض عربية وأجنبية بالمسابقة الرسمية وتتضمن عروض من تونس والكويت والمغرب واليونان والمكسيك، ويعرض على مسرح السلام في الساعة السابعة مساء العرض المسرحي التونسي "الكوميديا الإلهية" إخراج حافظ خليفة، وهو عمل مسرحي معاصر تجريبي يعتمد الكلمة العميقة والحركة التعبيرية، ويبحث عن مصير الإنسان بين الشرق والغرب وعلاقته بعوالم ما بعد الموت، فيما يعرض على المسرح القومي في الساعة السابعة مساء العرض المسرحي الكويتي "الطابور السادس" إخراج علي حميد البلوشي.

ويقدم العرض المسرحي المغربي "شا طارا" للمخرج أمين ناسور على مسرح الجمهورية في الساعة التاسعة مساء، ويتحدث العرض في مدة حوالي 70 دقيقة عن قصص ثلاث نساء هاجرن إلى الضفة الأخرى قسرا يبحثن عن الخلاص المنشود فيجدن أنفسهن في ملجأ، بينما يعرض على مسرح الهناجر بالأوبرا مسرحية "حوارات وثورة بين الماضي والحاضر" من اليونان إخراج ماريا فرانجي في الساعة التاسعة مساء، والعرض عن اليونان قبل وبعد ثورة الاستقلال اليونانية عام 1821 ضد الإمبراطورية العثمانية، وعلى مسرح العرائس العرض المكسيكي"لاعبات كرة القدم".

كما يقدم بمسابقة العروض القصيرة 8 عروض، حيث يعرض بقاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة في الساعة الخامسة عصرا العرض المسرحي "ألفريد بيتي" تأليف وإخراج محمد نجلة، وإنتاج قسم المسرح بجامعة الإسكندرية، وعلى مسرح زكى طليمات تعرض المسرحية الليبية "إلى أين" تأليف على العبادي وإخراج عوض الفيتوري وإنتاج المسرح الوطني ببنغازي.

ويقدم في الساعة السادسة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور العرض المسرحي "أكبر أصغر" تأليف وإخراج روضة تامر وإنتاج قسم المسرح بجامعة الإسكندرية، وعلى مسرح زكى طليمات عرض"بالونة مفسية" تأليف وإخراج ماريا أسامة إنتاج معهد فنون مسرحية بالإسكندرية، كما يعرض في الساعة السابعة مساء مسرحية "يشوبه شائبة" تأليف وإخراج مهند محسن معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.

وتعرض في الساعة الثامنة مساء اليوم مسرحية "سرير الدنيا" تأليف وإخراج محمد أيمن، ويعرض في الساعة الثامنة والنصف مساء العرض المسرحي "اسمها أنثى" تأليف ورشة ارتجال ومن إخراج همت مصطفى وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعلى مسرح زكى طليمات تقدم مسرحية "اليوم الأخير.. ربما" تأليف وإخراج محمد فروخ وإنتاج أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، كما يقدم بنادي المسرح التجريبي 3 عروض "بقعة زيت" و"نقطة ومن أول السطر" و"الضيف".