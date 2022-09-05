ناخبو تشيلي يصوتون برفض دستور تقدمي جديد في استفتاء شعبي

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رفض الناخبون في تشيلي دستور جديد للبلاد، وفقا للنتائج الأولية للاستفتاء العام.

وقالت سلطات الانتخابات في البلاد مساء الأحد أن 62% صوتوا ضد الدستور، وذلك بعد فرز 90% من الأصوات.

وفي الوقت نفسه، صوت 38% لصالح الدستور الجديد، والذي كان يمكن أن يغير البلاد بشكل جذري.

وكانت أحدث الاستطلاعات قد أشارت إلى أنه يمكن رفض المسودة التقدمية، لكن قوة التصويت ضدها كانت مفاجأة رغم ذلك.

واستعد الرئيس التشيلي جابرييل بوريك لاحتمالية الهزيمة. وذكرت صحيفة لا تيرسيرا التشيلية أنه دعا جميع الأحزاب السياسية إلى القصر الرئاسي اليوم الاثنين لتقييم كيفية المضي قدما في العملية الدستورية.

يشار إلى أن لجنة دستورية كانت تعمل على صياغة دستور البلاد على مدار عام.