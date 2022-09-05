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العراق: مقتل عنصر أمني وإصابة ضابطين بهجوم مسلح في ميسان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 3:25 م | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 3:25 م

لقي عنصر أمني عراقي مصرعه وأصيب ضابطان اليوم الاثنين، جراء هجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" ، إن "مسلحين مجهولين هاجموا عنصر أمني وضابطين من جهاز الأمن الوطني بالقرب من مطعم الطواحين في محافظة ميسان".


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