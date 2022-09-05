40 ألف طالب يسجلون رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة



أعلنت وزارة التعليم العالى؛ عن بدء تسجيل اختبارات القدرات للطلاب حاملى الشهادات الفنية الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات.

وأوضحت الوزارة، فى بيان أمس، أنه سيتم عقد اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، بنها، بنى سويف، دمياط، وكليات الفنون الجميلة «عمارة ــ فنون»، وكليات التمريض، وذلك فى ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وأشارت إلى فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية ــ كليات الفنون الجميلة «عمارة، فنون ــ كليات التمريض)، اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس نهاية الأسبوع الحالى.

وأكد موقع التنسيق الإلكترونى أنه لا يُعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولا نهائيا بالكلية؛ ولكن يتم الترشيح طبقا لأسبقية المجموع والأعداد المُقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه يسمح لجميع طلاب المدارس المُتقدمة والمعاهد الفنية «الصناعية» التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية ــ الفنون الجميلة «عمارة، فنون») وفقا للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلى.

من جهته، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 40 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى، للعام الجامعى الجديد، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.