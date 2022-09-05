تطوير المنظومة الأمنية في جنوب سيناء استعدادا لمؤتمر المناخ COP27

• محافظ جنوب سيناء: صب الجزء الأخير من سقف مبنى الرصد الأمني بمدينة شرم الشيخ

تستعد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لانطلاق الحدث العالمي مؤتمر المناخ COP27 بتجارب رائدة في مجالات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ.



ولم يغفل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، تطوير المنظومة الأمنية لتضاهي جنوب سيناء دول العالم المتقدمة، من خلال كاميرات مراقبة للشوارع العامة والطرقات والأحياء بمدينة شرم الشيخ بوجه خاص، وكل مدن المحافظة بوجه عام، ليكون الأمن والأمان هو أول ما يدركه المشاركون في المؤتمر منذ بداية وصولهم لمطار شرم الشيخ الدولي.



قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حفظ الأمن والاستقرار أحد العوامل الرئيسية لجذب السياحة والاستثمارات لمصر، لذا كان لابد من تطوير المنظومة الأمنية بالمحافظة بشكل عام، وشرم الشيخ على وجه التحديد، تزامنا مع استضافة الحدث العالمي وهو مؤتمر المناخ، الذي من المقرر أن يشهد زخما من المشاركة الدولية على مستوى العالم بما يزيد عن 30 ألف مشترك من نحو 197 دولة، إضافة إلى قادة ورؤساء هذه الدول.



وأوضح، في تصريح لـ"الشروق"، أنه تم بالفعل تطوير المنظومة الأمنية بالمحافظة من خلال إنشاء مركز الرصد الأمني بمدينة شرم الشيخ على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويعد هذا المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الأمن، ورصد المخالفات، وتحديد أسباب وقوع الحوادث، وذلك على غرار ما يحدث في الدول الأكثر تقدمًا.



وأشار إلى الانتهاء من أعمال صب الجزء الأخير من سقف مبنى الرصد الأمني بمدينة شرم الشيخ، وجاري توصيل المرافق، للبدء في التشطيبات النهائية ليكون جاهزا تمامًا قبل انطلاق مؤتمر المناخ، ومن المقرر أن يتم ربط منظومة تأمين كل مدن المحافظة ببعضها من خلال هذا المرصد لتسهيل متابعة الحالة الأمنية على مستوى المحافظة.



وأكد أن المركز سيعزز المجال السياحي خاصة خلال رحلات السفاري التي يقوم بها السائحون داخل العمق الصحراوي؛ للاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي تتميز بها المحافظة، لكون منظومة الرصد الأمني ستصبح قادرة على المتابعة لحظة بلحظة دون أن يشعروا، مما يعطيهم انطباعا بالأمن والأمان ويجعلهم يستمتعون دون قلق أو توتر.



وأضاف أن مبنى المرصد الأمني بشرم الشيخ سيكون المبنى الأمني الرئيسي بالمحافظة، وجار تنفيذ 6 مبان فرعية بمدن المحافظة لربطها بالمركز، وهذا المركز سيكون مرتبطا بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، للسيطرة والتحكم مع الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ بمدن المحافظة.



وتابع: المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بكل مدن المحافظة بشكل عام، وتأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل بشكل خاص، مع تأمين الطريق الأوسط والدائري بشرم بالكاميرات البانورامية والأمنية، إضافة إلى تأمين كل الطرق الدولية بالمحافظة من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لذا فهو يعد المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، وتقع مسئولية تنفيذه بالتنسيق بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، والشركة العربية العالمية للبصريات.



ولفت إلى أن المركز يساعد في تنسيق جهود القطاعات الأمنية المختلفة، خاصة عند التعامل مع الحدث، ويسهل عملية المتابعة اليومية مع غرف العمليات المشتركة لمعرفة الحالة الأمنية، والتنسيق الفوري معهم في الحالات الطارئة؛ لتمرير المعلومة لصاحب الصلاحية في حينها.