الفنان الكندي دومنيك شامبين: مهرجان ماستر كلاس حقق حلمي بزيارة مصر

أقيم على مدار يومين مهرجان "ماستر كلاس" للمخرج والمؤلف الكندي دومنيك شامبين، تحت عنوان "من هناك؟ تأملات في هاملت"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ29 برئاسة الدكتور جمال ياقوت.

ودرب شامبين، المشاركين على البحث عن الدوافع الداخلية وكيفية التعبير عن الذات من وحي أول جملة تساؤلية في نص "هاملت" لوليم شكسبير، وهي: "من هناك؟ ومن أنا"، من منطلق أن يعرف المبدع جيدا نفسه وكل إمكانياته ومشاعره ودوافعه حتى يستطيع توظيفها في العملية الإبداعية بشكل صحيح وسليم.

وقال شامبين: "استفدت من تلك الجملة كنقطة لبداية خلق حالة حوارية مع المتدربين، ليحكي كل منهم عن نفسه وأسباب تواجده بالورشة، ومن هنا اكتشفت أبعادا وزوايا مختلفة في بعضهم، وعلى سبيل المثال وجدت فنانة مترددة بين كونها باليرينا وممثلة، وطلبت منها أن تؤدى صورة تمثيلية مع الأداء الراقص، فنفذته لأول مرة بجمعها بين موهبة التمثيل والرقص، وواثق أنها ستخلق صوره بصرية وحالة سمعية مختلفة إذا سعت لتطوريها".

وتابع: "يجمع المتدربين صفة شغف التعلم، وسعدت أنني تعرفت على مبدعين مصريين ووجدت قواسم مشتركة تجمعنا كالحاجة للأمل ومرورنا بلحظات خوف وضعف في حياتنا، وحاجتنا للجمال والتعرف على الآخر، وقد كان حلمي أن أزور مصر لأشاهد كل تراثها الذي سمعت عنه من والدي المعماري، لذلك لم أتردد في الموافقة لكي أتعرف على مصر عن قرب لتراثها وثقافتها وفنانيها، الذين لمست منهم حفاوة الاستقبال".

وأضاف: "رغم أن المسرح وسيط قديم جدا منذ قرون ومر عليه العديد من الوسائط الجديدة؛ ولكنه ظل فريدا، بل أصبح يمكن للمسرح الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتطويعها في ابتكار أشكال وأنماط مختلفة من أساليب العرض، ولكن في نفس الوقت تعد التكنولوجيا منافسا قويا له، حيث إن المشاهد إذا لم ينجذب في اتجاه عملي سيتركه ويفتح شاشة الهاتف ليشاهد شيئا يجذبه أكثر، لذا فإن المخرج يحمل على عاتقه واجب وتحدي تجاه ما يقدمه".

يذكر أن دومينك شامبين، مخرج ومؤلف ومنتج مسرح مواليد كندا 1963 وأخرج العديد من العروض المسرحية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما أخرج العديد من عروض سيرك الشمس بكندا والعديد في مسارح لاس فيجاس، ويحاضر في معهد الدراما بكندا والكونسير فيتوار وحصل على العديد من الجوائز العالمية في الإخراج والكتابة.