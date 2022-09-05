وكيل خارجية السودان يناقش مع السفير الأمريكي سبل تطوير علاقات البلدين

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ناقش وكيل وزارة الخارجية بالسودان السفير دفع الله الحاج علي، اليوم الاثنين، بمكتبه مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم جون جودفري، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومساعدة السودان لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، إن السفير الأمريكي أكد العمل مع جميع أطراف العملية السياسية السودانية لتقريب وجهات النظر بهدف تشكيل حكومة مدنية.

وشدد السفير الأمريكي على دعم واشنطن للسودان من أجل القيام بدوره الطبيعي في تعزيز الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي.