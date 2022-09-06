الإمارات تطلق مسحا اقتصاديا لدعم صناعة الفضاء الوطنية

أعلنت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا، المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء عن إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2022، بشراكة استراتيجية بين وكالة الإمارات للفضاء، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكاديمية والبحثية العاملة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاتصالات في الدولة وذلك بهدف دعم صناعة الفضاء الوطنية.

وقالت "الأميري" إن دولة الإمارات بفضل رؤى قيادتها الرشيدة وضعت صناعة الفضاء ضمن أهم أولوياتها للخمسين عاما المقبلة، وأعلنت عن العديد من الخطط والمبادرات لتصبح دولة الإمارات واحدة من أهم مطوري تكنولوجيا الفضاء على مستوى العالم، وانعكس ذلك على مشاريعها في قطاع الفضاء التي مثلت تجربة ملهمة ومحورية عززت الجهود العالمية في تطوير هذه الصناعة، وتم تتويجها بنجاح وصول أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ "مسبار الأمل"، الذي بات مصدرا مهما للبشرية لأهم البيانات والحقائق الجديدة حول الكوكب الأحمر"،بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت خلال الفعالية التي عقدت اليوم في أبوظبي للإعلان عن إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2022، أن تكنولوجيا الفضاء واستكشافه تعتبر محورا رئيسيا لإحداث التغيير الإيجابي على الاقتصاد العالمي والمجتمعات البشرية، ولابد من تعزيز التعاون العالمي، والعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لبناء القدرات والمهارات العالمية، لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لتصبح واحدة من أهم أدوات التنمية الصناعية في المنطقة والعالم".

ومن جانبه، قال سعادة سالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إن حجم الإنفاق التجاري على قطاع اقتصاد الفضاء في الدولة خلال الفترة من 2015 إلى 2020 بلغ 9ر10مليار مليار درهم، كما زادت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40 في المئة خلال العام 2020.

من جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية الدور المحوري للقطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص في تطوير صناعة الفضاء في الدولة، حيث يعمل ما يقرب من 3100 من المهندسين والفنيين والمختصين، في أكثر من 80 جهة وشركة عاملة في صناعة واقتصاد الفضاء في دولة الإمارات.