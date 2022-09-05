

يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل الملتقى الشهري الرابع والأربعين لمبدعي ونقاد أدب الطفل حول مناقشة كتاب "شعر الأطفال عند أحمد سويلم.. دراسة فنية" تأليف الدكتورة بخيتة حامد مدرس أدب الأطفال بجامعة جنوب الوادي.



ويأتي ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الثلاثاء، في مقر المركز: 15 شارع المنيل – ميدان المماليك – القاهرة.



ويأتي ذلك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، ويناقش الكتاب الكاتب والشاعر أحمد سويلم، الشاعر الدكتور فوزي خضر، الناقد الأدبي الدكتور سلامة تعلب، كاتب الأطفال أحمد فضل شبلول، ويدير اللقاء: الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية.