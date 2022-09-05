النيابة تطلب تحريات محاولة شاب إنهاء حياته في الإسكندرية

طلبت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، الأحد، تحريات المباحث حول، إقدام شابًا، يدعى "م.ح.م"، 24 عامًا، عامل بمحل دواجن، على التخلص من حياته في شارع الجيش، حيث أفادت التحقيقات الأولية أنه مصاب باكتئاب ويعاني من مرض نفسي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بقيام شاب بمحاولة ذبح نفسه.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص أن العامل مقيم بمفرده بالطابق الأرضي بعقار في شارع الجيش، وهو مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الأمام، وتم نقله إلى المستشفى الرئيسى الجامعي "الأميري"، لاسعافه.

وبسؤال شقيقة المُصاب وتدعى "أ.ح.م"، 19 عامًا، ربة منزل، مقيمة في منطقة بوابة 8 دائرة القسم، أوضحت أن شقيقها يعاني من مرض نفسي انفصام في الشخصية ويمر بحالة اكتئاب، ودائم التردد على المستشفيات النفسية، ومنذ شهر تم احتجازه بمستشفى "ع.ح" للأمراض النفسية، كونه يعاني من المرض النفسي منذ 3 أعوام.

وبسؤال والدة المصاب وتدعى "ش.ر.ع"، 43 عامًا، ربة منزل، مقيمة في ذات العقار، أقرت بمضمون ما جاء بأقوال شقيقته.

وبسؤال المصاب، أفاد بأنه أحدث إصابته بنفسه بسلاح أبيض "كتر"، لسوء حالته النفسية، وأنه يمر بحالة اكتئاب شديد، ولم يتهم أحد بالتسبب في إصابته.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.