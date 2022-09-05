السجن 3 أعوام لمتهم بهتك عرض سيدة بالشارع في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبدچالوهاب أبوعمر، الأحد، "ل.م.ال"، 46 عامًا، بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بهتك عرض "ل.م.ال"، ربة منزل، أثناء سيرها في الطريق العام، وذلك في القضية المقيدة برقم 11448 لسنة 2022 جنايات أول الرمل.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد ورود بلاغًا بالتعدي على طالبة داخل محل سكنها، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ تبين من التحريات الأولية أنه وحال سير المجني عليها في الطريق العام باغتها المتهم، وطالت يداه مواطن عفة الفتاة بالقوة، فاستغاثت بالأهالي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول الفرار لكن الأهالي تمكنوا من الإمساك به واصطحابة إلى ديوان قسم شرطة أول الرمل، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم بعضوية المستشارين: عبد العظيم عبد الهادي البيه، وعبد العظيم صادق محمود، ومحمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات، خميس قمر،