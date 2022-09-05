 محمود علاء: قادرون على هزيمة الهلال كما فعلنا في 2018 - بوابة الشروق
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محمود علاء: قادرون على هزيمة الهلال كما فعلنا في 2018

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 11:33 ص

أكد محمود علاء، لاعب الزمالك، أن فريقه يسعى لحصد بطولة كأس لوسيل، التي تجمع الزمالك مع الهلال السعودي، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي الزمالك مع الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل في مباراة ودية تحت اسم كأس سوبر لوسيل، والتي تقام على ملعب لوسيل المونديالي.

وقال علاء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحياة»: «قادرون على إسقاط الهلال مرة أخرى، مثل مباراة 2018».

وأضاف: «الترابط الموجود بين الجميع في الزمالك، سواء مجلس إدارة أو جهاز فني ولاعبين، هو سبب تتويج الفريق بالدوري والكأس، وأيضا جماهير النادي كانت كلمة السر».

وأتم: «نحتاج دعم الجماهير دائما للحصول على البطولات، وأسعى للعودة إلى قائمة منتخب مصر مرة أخرى، لأن ارتداء قميص الفراعنة شرف كبير وحلم لأي لاعب».


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