اليابان: روسيا تزيد عمليات التفتيش على قوارب الصيد

قالت هيئة مصايد الأسماك اليابانية اليوم الإثنين، إن روسيا زادت هذا العام من عمليات التفتيش على قوارب الصيد اليابانية التي تبحر قبالة مجموعة من الجزر المتنازع عليها، في انتقام على ما يبدو لمشاركة طوكيو في العقوبات الدولية ضد موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.



وأضافت مصادر يابانية مطلعة (في تصريح لوكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية)، إن مسئولي أمن الحدود الروس أجروا 195 عملية تفتيش على قوارب يابانية قبالة مجموعة جزر هابوماي التابعة لمحافظة هوكايدو في شمال اليابان خلال الفترة بين يونيو ويوليو، وهو رقم أعلى بكثير من 87 حالة تفتيش خلال نفس الفترة من العام الماضي، لكن لم ترد أي أنباء حول الاستيلاء على أي قوارب.



وأوضحت جمعية مصايد الأسماك في هوكايدو، التي تتفاوض مع روسيا لتحديد ظروف تشغيل القوارب بما في ذلك رسوم الصيد، إن عمليات التفتيش الروسية على قوارب صيد الأسماك كانت نادرة لكنها زادت في السنوات الأخيرة وارتفعت بشكل كبير هذا الموسم.



وقال صياد ياباني في الستينيات من عمره من هوكايدو:" يجب أن نتوقف عن تشغيل قواربنا في كل مرة يتم فيها تفتيشنا، الأمر الذي يعيق عملنا".