رئيس وزراء أوكرانيا ومستشار ألمانيا يبحثان إمكانية تسليم دبابات لكييف

بحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إمكانية تسليم ألمانيا لأوكرانيا مجموعة جديدة من المركبات الألمانية المدرعة الثقيلة، بما في ذلك دبابات القتال الرئيسية.

وقال شميهال عن لقائه مع شولتز في العاصمة الألمانية برلين: "لدينا رؤية مشتركة بشأن الحاجة إلى زيادة إمدادات المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، وبحثنا زيادة الإمدادات من أنواع الأسلحة الثقيلة التي تم تسليمها بالفعل أو سيتم تسليمها في المستقبل القريب"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الاثنين نقلا عن الحكومة الأوكرانية.

كما ناقش الجانبان إمكانية تسليم أسلحة جديدة لأوكرانيا خاصة الدبابات الألمانية.