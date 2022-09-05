وفاة نجمة «تيك توك» كندية شهيرة بسقوطها من ارتفاع 1200 متر

توفيت نجمة «تيك توك» كندية شهيرة عن عمر 21 عاما، بعدما تعرضت لحادث مأسوى أثناء تجربة قفز بالمظلة.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن مظلة تانيا بادازى، طالبة الفلسفة فى جامعة تورنتو، تعطلت عندما كانت تجرب القفز بمفردها لأول مرة، من ارتفاع نحو 1200 متر.

ووفقا لـ«سكاى دايف تورنتو» التى نظمت لها المغامرة، فقد تأخرت الشابة فى محاولة فتح مظلتها و«لم يكن لديها الوقت ولا الارتفاع المطلوبين لكى تؤدى المظلة وظيفتها».

وقبل القفزة، تعلمت تانيا كيف تستعين بمظلة ثانوية فى حال تعطلت الرئيسية حسب «سكاى دايف تورنتو»، لكن لم يكن واضحا لماذا لم تعمل أى منهما.

ونقلت الفتاة، التى وصلت إلى نصف نهائى مسابقة ملكة جمال كندا للمراهقات عام 2017، إلى المستشفى فور سقوطها، حيث أعلنت وفاتها هناك.

وكان لدى تانيا نحو 100 ألف متابع على «تيك توك»، حيث كانت تنشر مقاطع فيديو متنوعة عن الفضاء وتاريخ الفن وعلم الحيوان، وحمل آخر مقطع لها تاريخ 22 أغسطس الماضى.