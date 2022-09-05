يستقبل مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح، اليوم الإثنين، العرض المسرحي "لاعبات كرة القدم"من المكسيك ضمن عروض المسابقة الرسمية بالدورة الـ29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي دورة المخرج العالمي "بيتر بروك".

ويقدم العرض غدا، كما تشاهده لجنة تحكيم المهرجان في الساعة التاسعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء، ضمن العروض الأجنبية المشاركة بالمسابقة.

العرض من إخراج موريسيو كاريلو، ومدته 55 دقيقة، ويتناول قضايا ذات طبيعة اجتماعية، من خلال رحلة بحث مكثف حول أصول كرة القدم وتطورها وأعظم دعاه لها، وكانت الحركة الاجتماعية البرازيلية "la democracia corinthina" هي الدافع لاستخدام كرة القدم كوسيلة للتنديد وبالتالي معالجة القضايا المتعلقة بمجتمعات السكان الأصليين واستغلال مواردهم الطبيعية.

يذكر أن الدورة (29) من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك أهم رواد التجريب المسرحي المعاصرين، تشهد العديد من الورش التدريبية لمدربين وفنانين من اليونان وإسبانيا وأمريكا ومصر، وأيضا ندوات فكرية متنوعة، إلى جانب الإصدارات التي وصلت إلى 27 كتابًا مترجمًا ومؤلفًا، ويشهد المهرجان لأول مرة نشر 7 رسائل علمية تتناول المسرح والتقنيات الرقمية.



