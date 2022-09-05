توقعات محلية وأممية: الشيخوخة تلاحق مجتمع كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الكورية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تصبح كوريا الجنوبية الدولة التي تضم أكبر نسبة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في العالم في عام 2044 بسبب الشيخوخة السريعة.



وبحسب البيانات، من المتوقع أن تمثل نسبة كبار السن في كوريا الجنوبية 36.7% من إجمالي السكان في عام 2044، متجاوزة اليابان، أكثر دول العالم شيخوخة بنسبة 36.5%، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



تم تجميع البيانات بناء على توقعات الأمم المتحدة لسكان العالم وتوقعات وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية لسكان كوريا لعام 2020 - 2070.



وأظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية ستخضع للشيخوخة بوتيرة أسرع، بينما بدأ إجمالي عدد سكانها في الانخفاض العام الماضي وسط انخفاض مزمن في معدلات المواليد.



ومن المرجح أن تصل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر إلى 17.5% من إجمالي السكان هذا العام وترتفع إلى 46.4% في عام 2070.



وأصبحت البلاد مجتمعا مسنا في عام 2017، حيث تجاوزت نسبة هؤلاء الأشخاص 14%.



وأظهرت البيانات أن نسبة السكان في سن العمل، أو الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، بلغت ذروتها عند 73.4% في عام 2012 وستنخفض أكثر لتصل إلى 71% في عام 2022. ومن المرجح أن تنخفض هذه النسبة إلى 46.1% في عام 2070.