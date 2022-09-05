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ودع حازم إمام، لاعب الزمالك، جماهير فريقه بعدما قضى 14 عاما داخل جدران الفريق الأبيض.

وكتب حازم إمام رسالة وداع عبر حسابه على الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام جاء كالآتي:

نهاية المشوار، لا أعرف من أين أبدأ ولكن أشكر جماهير نادي الزمالك سواء من دعمني أو انتقدني أنتم في قلبي مهما حدث

أشكر مجلس إدارة الزمالك على الثقة الكبيرة التي أعطيتموني إياها على مدار 14 سنة توجت خلالهم بـ 12 بطولة وكنت أرغب في المزيد لأنكم تستحوق أكثر من ذلك بكثير

أشكر أمير مرتضى ونعم القائد والأخ في كل انكسار وفرحة كنت لا تتخلى عن أي أحد

شكرا للاعبين الذين رأيت فيهم أخوة وحب متبادل للحظة الاخيرة داخل جدران نادي الزمالك العظيم وأتمنى لهم التوفيق والمزيد من البطولات لإسعاد الجماهير

شكرا للعمال والإداريين والجهاز الفني والطبي على المجهود الجبار، أخيرا 27 سنة داخل أعظم كيان داخل جمهورية مصر العربية سيظل في قلبي مهما حدث