محافظ الجيزة يوجه باستمرار شن الحملات لمنع التعدي على الطريق العام

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار في جهود شن الحملات اليومية بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة المعنية لإزالة التعديات على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمطاعم والمحال والمقاهي بالتعدي لتوفير حرم أمن لسير المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة التوسع في تخصيص المساحات الخضراء وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين لتحسين الصورة البصرية وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة فى ضوء الجهود التى تنفذها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكليفات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة بالمنشآت العامة والمصالح الحكومية والشوارع عدا المستشفيات، وغرف العمليات وتكثيف الرقابة للمرور الدورى لضمان سريانها.

كما أوضح أن المحافظة تشهد تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، حيث تم تبطين وتأهيل 322 كيلومترا حتى الآن من إجمالى 608 كيلومترات مستهدف الانتهاء منها بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية لمنع حالات التعدي بإلقاء المخلفات بأحواض وضفاف الترع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة عمل شركات الجمع السكنى لضمان انتظام المنظومة وتقليل فرص وصول المخلفات إلى الشارع.