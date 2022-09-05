 من النشأة اليسارية إلى رئاسة حزب المحافظين البريطاني.. تعرف على التاريخ العائلي لليز تراس - بوابة الشروق
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من النشأة اليسارية إلى رئاسة حزب المحافظين البريطاني.. تعرف على التاريخ العائلي لليز تراس

ليزتراس زعيمة حزب المحافظين ببريطانيا
ليزتراس زعيمة حزب المحافظين ببريطانيا
كتبت _رباب عبدالرحمن:
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 7:45 م | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 7:45 م

سلطت صحف بريطانية الضوء على نشأة ليز تراس وتاريخها العائلي، وذلك بعد فوزها اليوم الإثنين، بزعامة حزب المحافظين في بريطانيا.

وتعد ليز تراس التي ترعرعت في منزل يساري، هي ثالث امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في تاريخ المملكة المتحدة.

وكان والد تراس الأكاديمي اليساري "حزينًا للغاية" على ما يبدو بسبب تحول ابنته من التيار الليبرالي الديمقراطي المناهض للملكية إلى حزب المحافظين لدرجة أنه وجد في بعض الأحيان صعوبة في التحدث عنها.

ونقلت مجلة "التايمز" عن جار سابق لأستاذ الرياضيات جون تراس أنه كان "غاضبًا في بعض الأحيان" وأنه "بالكاد كان يستطيع التحدث عن" كونها مرشحة من حزب المحافظين عندما ترشحت لأول مرة في عام 2005.

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