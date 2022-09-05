محكمة أمريكية توافق على تعيين محقق خاص للاطلاع على الوثائق المضبوطة في منزل ترامب

وافقت محكمة أمريكية، على تعيين محقق خاص للاطلاع على الوثائق المضبوطة في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وكشفت محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا، الجمعة، فحوى المزيد من الوثائق المرتبطة بعملية المداهمة غير المسبوقة التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي في 8 أغسطس على منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتخذت هذه الخطوة من قبل القاضية الفدرالية إيلين كانون، بعد يوم واحد من عقدها جلسة استماع حضرها محامو ترامب وممثلون عن وزارة العدل، للبت في طلب الرئيس الأمريكي السابق تعيين خبير مستقل للنظر في الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأرجأت كانون الحكم في طلب تعيين خبير مستقل، لكنها قالت إنها ستوافق على الكشف عن مضمون وثيقتين، وفقا لرويترز.

تقدم إحدى الوثائق، التي كشف عن مضمونها، تفاصيل أكثر قليلا عن تلك التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، وتضمنت معلومات عن التحقيق الجنائي الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ما إذا كان ترامب قد احتفظ بشكل غير قانوني بمعلومات تتعلق بالأمن الوطني وحاول عرقلة التحقيق.

أما الوثيقة الثانية، فكانت عبارة ملف مقتضب من ثلاث صفحات خاص بوزارة العدل يتعلق باطلاع المحكمة على حالة مراجعة فريق التحقيق للوثائق المضبوطة.

وجاء في الوثيقة، المؤرخة في 30 أغسطس، أن المحققين «أنهوا المراجعة الأولية للمواد المضبوطة» ووضعوا علامات تصنيف على جميع السجلات.

كذلك تضمنت الوثيقة إشارة إلى أنه «سيستمر استخدام المواد المضبوطة لدعم التحقيق الذي تجريه السلطات، وسيستمر فريق التحقيق في استخدام وتقييم المواد المضبوطة بينما يتم يتخذ المزيد من خطوات التحقيق، عبر إجراء مقابلات إضافية مع الشهود ومن خلال إجراءات هيئة المحلفين».

وتقول رويترز، إنه من المرجح أن يتم إيقاف التحقيق الجنائي الخاص بوزارة العدل مؤقتا، في حال وافقت القاضية على تعيين محقق مستقل خاص للنظر في الوثائق وإجراء مراجعة من قبل طرف ثالث.

بدورها قالت شبكة «سي إن إن» إن المحكمة عرضت قائمة مفصلة بشأن المواد التي عثر عليها في منزل ترامب، حيث وضعت الوثائق السرية في صناديق مع أشياء شخصية كالملابس ومواد أخرى.

وأضافت الشبكة أن أحد الصناديق احتوى على وثائق مصنفة بأنها سرية أو سرية للغاية إلى جانب مجموعة من المجلات والصحف.

العديد من الصناديق الأخرى احتوت على وثائق سرية وكانت مخزنة مع قصاصات من الصحف، وكذلك مع مجموعة من الملابس والهدايا.