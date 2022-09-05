مقتل صحفي أمريكي مخضرم إثر طعنات في جسده

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، الأحد إن جيف جيرمان الصحفي الأمريكي الاستقصائي المخضرم لقي مصرعه إثر إصابته بطعنات في جسده.

وحسب صحيفة "لاس فيجاس ريفيو جورنال" الأمريكية اليوم فقد عثر على جثة جيرمان ـ 69 سنة ـ خارج منزله.

وأوضحت أن تقارير جيرمان الصحفية على مدار مسيرته المهنية، نحو 4 عقود، على القضايا الكبرى مثل الجريمة المنظمة والفضائح السياسية وإطلاق النار الجماعي.

وقالت شرطة لاس فيجاس اليوم إنه تم فتح تحقيق ذي أولوية قصوى بشأن ملابسات الحادث لمعرفة أسباب قتل جيرمان من خلال مصادر متنوعة ومضاعفة الجهود الرامية للإيقاع بالمشتبه به في ارتكاب تلك الجريمة.

وقال دوري كورين مسئول الشرطة بالمدينة إنه يعتقد أن مشادة وقعت بين جيرمان وبين شخص آخر خارج منزله مما أفضى إلى طعنه حتى الموت.

وانضم جيرمان إلى صحيفة لاس فيجاس ريفيو جورنال عام 2010 بعد عقدين قضاهما في صحيفة لاس فيجاس صن حيث كان كاتب عمود ومراسلا غطى مجال المحاكم والسياسة والعمل والحكومة والجريمة المنظمة.