الاتحاد يعلن ضم إبراهيم حسن حتى 2025

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أعلن فريق الاتحاد السكندري تجديد عقد إبراهيم حسن، لاعب الفريق، لمدة 3 سنوات لينتهي عقده في 2025.

وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: «لاعبنا إبراهيم حسن يُوقع على عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذى يمتد لـ ثلاث مواسم 2022 - 2025».

وسدد الاتحاد المقابل المالي الخاص بانتقال إبراهيم حسن لـ بيراميدز ووقع على عقده الجديد مع زعيم الثغر.

وحضر جلسة توقيع إبراهيم حسن على عقدا جديدا مع الاتحاد كلا من محمد مصيلحي رئيس النادي ولجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيري أعضاء مجلس الإدارة.