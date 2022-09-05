مدينة جوييانج الصينية تغلق بعض المناطق لاحتواء تفشي كورونا

أغلقت مدينة جوييانج الصينية، عاصمة إقليم قويتشو بعض المناطق السكنية مع استمرار تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة المحلية قولها في بيان إن عمليات الإغلاق ستفرض تقريبا في كل المجتمعات السكنية في ستة من أحياء المدينة العشرة، لمدة أربعة أيام حتى نهاية الخميس المقبل. وسيتم السماح لسكان المناطق المتأثرة بالإغلاق بمغادرة منازلهم فقط من أجل الخضوع لاختبارات كوفيد، وسيتم تعليق كل خدمات سيارات الأجرة .

وسجلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1ر6 ملايين نسمة 132 إصابة بالفيروس صباح اليوم الاثنين، بزيادة 28 حالة عن اليوم السابق.

يذكر أن مدينة جوييانج هي مقر لشركات لصناعة السيارات مثل شركة "جيلي اتوموبيل" وشركة ""كونتمبوراري أمبريكس تكنولوجى" لصناعة بطاريات السيارات.