 مدينة جوييانج الصينية تغلق بعض المناطق لاحتواء تفشي كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 5 سبتمبر 2022 10:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

مدينة جوييانج الصينية تغلق بعض المناطق لاحتواء تفشي كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 9:50 م | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 9:50 م

أغلقت مدينة جوييانج الصينية، عاصمة إقليم قويتشو بعض المناطق السكنية مع استمرار تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة المحلية قولها في بيان إن عمليات الإغلاق ستفرض تقريبا في كل المجتمعات السكنية في ستة من أحياء المدينة العشرة، لمدة أربعة أيام حتى نهاية الخميس المقبل. وسيتم السماح لسكان المناطق المتأثرة بالإغلاق بمغادرة منازلهم فقط من أجل الخضوع لاختبارات كوفيد، وسيتم تعليق كل خدمات سيارات الأجرة .

وسجلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1ر6 ملايين نسمة 132 إصابة بالفيروس صباح اليوم الاثنين، بزيادة 28 حالة عن اليوم السابق.

يذكر أن مدينة جوييانج هي مقر لشركات لصناعة السيارات مثل شركة "جيلي اتوموبيل" وشركة ""كونتمبوراري أمبريكس تكنولوجى" لصناعة بطاريات السيارات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك