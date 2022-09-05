محكمة روسية تقضي بسجن صحفي سابق 22 عاما بتهمة الخيانة

أصدرت محكمة بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الإثنين حكما بسجن الصحفي الروسي السابق، إيفان سافرونوف، لمدة 22 عاما بعد إدانته بتهمة الخيانة، في ضربة جديدة لحرية الصحافة في روسيا.

وأكد دفاع سافرونوف أنه سيتقدم باستئناف على الحكم، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وكان الادعاء قد طالب بسجن سافرونوف لمدة 24 عاما، بعد أن رفض الأخير عرضا للاعتراف بالتهم الموجهة إليه، من أجل تخفيف العقوبة إلى 12 عاما فحسب.

ويواجه الصحفي البالغ من العمر 32 عاما، اتهامات بتسريب معلومات سرية حول صفقات الأسلحة وعمليات الجيش الروسي في إفريقيا والشرق الأوسط، إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

ورفض محامي سافرونوف الاتهامات في بداية المحاكمة، وشدد على أن الصحفي لم يستخدم سوى المصادر المتاحة للعامة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم القاء القبض على سافرونوف منذ أكثر من عامين، وهو يقبع في السجن منذ ذلك الحين.