اليوم طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 24

دمنهور 32 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 25

شلاتين 38 29

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 34 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 23

العريش 30 23

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 33 19

رأس سدر 36 27

نخل 34 25

طابا 35 27

نويبع 36 27

حلايب 36 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 39 27

الفيوم 34 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

الوادي الجديد 40 27

أبوسمبل 42 27

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 36 26