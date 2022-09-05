عكاظ السعودية: مليشيا الحوثي ماضية في المشروع الإيراني باليمن ولن تركن للسلام

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، تحت عنوان "الحوثيون دعاة حرب" إن مليشيا الحوثي تثبت يوما بعد يوم أنها ماضية في تنفيذ المشروع الإيراني في اليمن، وأنها لن تركن للسلام بأية حال من الأحوال.

ولفتت "عكاظ" في افتتاحيتها، اليوم الاثنين، أن ذلك يتضح جليا من خلال استمرارها في خرق الهدنة، التي يرى فيها العالم فرصة لإنهاء الحرب في بلدٍ ينشد استعادة دولته، ووقف إراقة الدماء، والانخراط في مشاورات تفضي إلى سلام عادل وشامل لجميع الأطراف اليمنية.

وأضافت الصحيفة، أنه تأتي المشاهد الكرتونية للمليشيا الحوثية الإيرانية، من خلال ما يطلق عليه البعض استعراضات عسكرية في بعض المحافظات اليمنية، التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا، لتثبت للعالم استمرارها في تعنتها، ورفض التفاعل مع كل الدعوات الخيّرة لإنهاء الأزمة اليمنية، التي ترى أن المليشيا تستفز الشعب اليمني، وتتحدى المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المليشيا الحوثية أكدت من خلال تصرفاتها الطائشة، والتي تتحرك عسكريا وفق الإملاءات الإيرانية، وتتحدث سياسيا بأوامر من الخارجية في طهران، أنها تحشد قواها العسكرية، وتستغل الأطفال بتجنيدهم لخوض معاركها التوسعية غير مكترثة بكل الدعوات لإيجاد حلول سلمية.