تنفيذ ١٨٠ قرار غلق وتشميع بمدينة السادس من أكتوبر

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز مدينة 6 أكتوبر، شن حملة مكبرة من الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث التعمير، أسفرت عن تنفيذ ١٨٠ قرار غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء عن المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من منطلق حرص الجهاز على القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وشدد النجار على مسئولي الإدارات المختصة ضرورة متابعة سير العمل بمختلف أنحاء المدينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحرير المخالفات لكل من يخرج عن القانون، موضحا عدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني للمدينة، وسط التأكيد على استمرار المتابعة بكافة الأحياء على مستوى المدينة لرصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون.