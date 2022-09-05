ماكرون: نتعهد بتسليم الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن فرنسا تتعهّد بتسليم مزيد من الغاز لألمانيا، التي قد تؤمن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك، في ظلّ أزمة الطاقة في الشتاء المقبل.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، مساء الاثنين، قال ماكرون في تصريحات صحفية بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس: «سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا ... إذا كانت هناك حاجة للتضامن».

وتابع: «كما أن ألمانيا بدورها ستضع نفسها في وضع إنتاج المزيد من الكهرباء، وستؤمنها لنا في حالات الذروة»، قائلًا إن «فرنسا تؤيد وضع سقف لسعر الغاز الروسي الذي يتم تسليمه عبر خط الأنابيب».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يتم البحث حاليا عن مصادر أخرى تكون بديلة للغاز الروسي.

وأضاف في كلمة له، اليوم الاثنين، أنه يجب تقليص استهلاك الطاقة، لافتا إلى أن بلاده خزّنت كميات من الغاز لمواجهة احتمالات العجز في الطاقة.

وأشار إلى أن بلاده تستهدف توفير 10% من استهلاكها من الطاقة، وأن يكون ذلك بشكل اختياري لا قسري.

ونوه بأن الحكومة ستترجم تلك الخطة وفقا لكل قطاع على الأرض.