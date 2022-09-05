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روي كين يهاجم أرتيتا بعد الهزيمة في مسرح الأحلام

علي صبري علي
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 11:36 ص

هاجم النجم الايرلندي روي كين، وسط ميدان مانشستر يونايتد السابق، مدرب أرسنال الحالي مايكل أرتيتا، بعد الهزيمةأمام مانشستر يونايتد في المواجهة التي جمعت بينهم على ملعب الأولد ترافورد.

وتحدث كين مع شبكة قنوات "سكاي سبورتس" وقال: "لقد سئمت من كل أعذارهم، أنا جاد فيما أقوله".

وأضاف: "تتم مقابلة أرتيتا بعد المباراة، إنه شخص يشعر بالضيق الشديد وقت الخسارة، مثلنا جميعًا، ولكن عليه أنيشيد ولو قليلًا بأداء مانشستر يونايتد، ولكنه لم يفعل ذلك أبدًا".

وأتم: "في كل مرة يخسر فيها مباراة، فإنه يرى أن الأمر كله يعلق بما لم يفعله الخصم بشكل صحيح، أو الحكام، عليه أنيتوقف عن تقديم أعذار".

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بعد 6 جولات، برصيد 15 نقطة.


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