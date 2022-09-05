السعودية: الاستثمارات في الطاقة حتى عام 2030 تقترب من 3 تريليون ريال

أعلن أحمد الزهراني، مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز السعودي اليوم الإثنين، أن استثمارات المملكة في قطاعات الطاقة حتى 2030 ستبلغ 3.8 تريليون ريال.

وقال الزهراني، خلال مشاركته في أعمال منتدى المحتوى المحلي في الرياض، اليوم الإثنين، إن هناك هدف واضح للاستثمار في الطاقة المتجددة، بحيث يكون الإنتاج بنسبة 50% من الطاقة الكهربائية المتجددة سواء في الرياح أم الطاقة الشمسية.

وأوضح أن هناك عمل مع صندوق الاستثمارات العامة على إنشاء شركة تعنى بالتوطين في الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 75% من مستوى التوطين.

ولفت إلى أن هناك توسعات كبيرة في مجالات عديدة في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والكهرباء، وأيضا قطاعات جديدة كالهيدروجين، وهي بالمجمل قد تصل الاستثمارات لهذه المشاريع حتى 2030، ما يقارب 2.8 تريليون ريال.