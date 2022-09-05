ماليزيا تحتاج إلى حوالي 89 مليار دولار لمواجهة الفيضانات

كشفت وزارة البيئة والمياه في ماليزيا أن البلاد بحاجة إلى 392 مليار رنجيت ماليزي (89 مليار دولار) ضمن جهودها طويلة الأجل المبذولة للتغلب على مشكلة الفيضانات حتى عام 2100.



ونقلت وكالة "برناما" الماليزية للأنباء، اليوم الاثنين، عن وزير البيئة والمياه توان إبراهيم توان مان قوله إن جدية الحكومة في التعامل مع قضية تغير المناخ تجلت في استثماراتها الكبيرة في القطاعات الخاضعة للتأثيرات المناخية.



وأشار إلى أن ذلك يتضمن تخصيص 15 مليار رنجيت خارج الميزانية لمدة ثماني سنوات تبدأ من 2023 إلى 2030 لمشروعات التخفيف من آثار الفيضانات ووضع حلول لها، بالإضافة إلى تعزيز أعمال التعرية والسيطرة على الترسبات في المناطق المتأثرة بشدة.



ووفقا للوزير، سيشارك وفد ماليزي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.