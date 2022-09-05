قالت مصادر دبلوماسية إن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، سيقوم بزيارة للجزائر غدا الاثنين، لبحث آفاق التعاون بين الطرفين خاصة في مجال الطاقة وإحياء اتفاق الشراكة، ومستقبل علاقات الدولة العربية مع إسبانيا.

وكشفت المصادر لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيلتقي ميشيل وسيبحث معه العديد من الملفات على رأسها إمكانية توريد المزيد من الغاز إلى أوروبا بعد قرار روسيا الأخير القاضي بالوقف التام لضخ الغاز إلى القارة العجوز.

وتأتي زيارة رئيس المجلس الأوروبي إلى الجزائر بعد 10 أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد أسابيع من أخرى مماثلة لرئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي.

واليوم الأحد، أجرى تبون، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، تم خلالها تبادل الرؤى بخصوص العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في عديد المجالات.

ويرجح ان تكون زيارة ميشال، فرصة لإحياء اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الموقع عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في الأول سبتمبر/ أيلول 2005.

وتقول الجزائر إن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "مجحف" يستوجب مراجعته لأنه يخدم مصالح الأوروبيين فقط.

وأوعز الرئيس الجزائري في تشرين الأول/ أكتوبر/ الماضي، لحكومة بلاده بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بندا بندا وفق نظرة سيادية"، وايضا وفق مبدأ "رابح – رابح"، ومراعاة لـ"مصلحة المنتج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".

كما لا يستبعد أن يكون مستقبل العلاقات الجزائرية-الإسبانية ضمن أجندة زيارة ميشيل، إلى الجزائر، التي كانت وصفت تصريحات الاتحاد الأوروبي المنتقدة لقرارها بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا في حزيران/يونيو الماضي بـ "المتسرعة"، وصدرت "دون تشاور مسبق ولا تحقق من الحكومة الجزائرية".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مع إسبانيا، بعد قرار أول بسحب سفيرها احتجاجا على تغيير مدريد موقفها من نزاع الصحراء الغربية.

وصرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمام أعضاء البرلمان، انه متمسك بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

لكن سانشيز كشف قبل أيام انه يرغب في زيارة الجزائر.