تظن الكثير من النساء أن ارتداء حمالة الصدر قد يسبب سرطان الثدي، لكن مثل هذه المفاهيم الخاطئة لا تؤدي إلا إلى زيادة الارتباك بين الناس؛ ما يجعل النساء يتسائلن هل حقا أنهن بحاجة لارتداء حمالة صدر؟ أم هناك سببا علميا وراء استخدامها؟

ونشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول بعض الأساطير الشائعة حول حمالات الصدر.

• حمالات الصدر ذات السلك السفلي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

زعمت بعض الأبحاث في التسعينيات أن حمالات الصدر ذات الأسلاك السفلية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي عن طريق حبس السموم في الثدي، وقد تكون حمالات الصدر ذات الأسلاك الداخلية غير مريحة عند ارتدائها لفترات طويلة من الزمن، لكن لا يوجد دليل كافٍ لإثبات هذه الأسطورة، ولم يتم إثبات صحة الادعاء مطلقًا.

• قد تمنع آلام الظهر

إن الأسطورة الشائعة القائلة إن حمالة الصدر يمكن أن تحسن أو تمنع آلام الظهر غير صحيحة إلى حد كبير، وذلك لأن فوائد ارتداء حمالة الصدر هي في الأساس للزينة وليس من المعروف أن لها أي تأثير على آلام الظهر.

• قد تسبب أحزمتها آلام الظهر

هذه خرافة لأن حمالة الصدر ذات المقاس المناسب ستوفر الراحة فقط، في حين أن حمالة الصدر ذات المقاس الخاطئ قد تسبب بعض الضيق، لذلك إذا شعرت أن صدريتك تسبب لك آلامًا في الظهر، فقد حان الوقت للتحقق من مقاسها.

• ارتداء حمالة الصدر عند النوم يسبب سرطان الثدي

لا يوجد دليل على أن ارتداء حمالة الصدر أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، لذلك إذا كنت تشعر بالراحة عند ارتداء حمالة الصدر أثناء النوم، فيمكنك فعل ذلك مع العلم أنها لن تسبب السرطان، ولا داعي للقلق حتى تكتشف أي تغييرات أو كتل في ثديك.

• عدم ارتداء حمالة الصدر يسبب ترهل الثديين

هناك اعتقاد شائع بين معظم النساء أن عدم ارتداء حمالة الصدر يتسبب في ترهل الثدي، ولكن هذا ليس صحيحًا، وذلك لأن الاستغناء عن حمالة الصدر يجلب الثدي إلى شكله الأصلي ولا يسبب الترهل.