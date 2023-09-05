قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الوطنية للسكان؛ تستهدف بشكل رئيسي خفض معدلات الإنجاب لتصل إلى 2.1 مولود للأنثى مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 2.9 مولود بانخفاض قدره حوالي 600 ألف مولود سنويا، منوها أن أعداد المواليد الحالية بلغت 2.18 مليون سنويا.



وأضاف مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن نسبة النوع في مصر «الذكور- الإناث»؛ تعادل 106 ذكور إلى كل 100 أنثى، مشيرا إلى ارتفاع نسبة معدل الوفيات في الذكور قياسا بعدد الإناث، معقبا: «العمر الافتراضي للرجل المصري أقل من الأنثى»



من جانبه علق مقدم البرنامج محمد مصطفى شردي مقدم البرنامج ساخرًا: «عمرنا بيتقصف بدري والله».



وتابع نائب وزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف بشكل رئيسي المرأة في مرحلة عمر الإنجاب، وذلك في إطار خطة متكاملة تشمل خدمات التمكين الاقتصادي ووسائل التوعية، وسبل الرعاية الصحية والاجتماعية.



ولفت كذلك إلى تخصيص الاستراتيجية؛ مبادرة خاصة بالرجل نظرا لدوره في مسألة الوعي الإنجابي معقبا: «الرجل كان مغيبا، كنا دائما نستهدف السيدات، الآن نستهدف الرجال بالإضافة إلى السيدات؛ لأنه محرك أساسي وهو الأساس في موضوع الحمل والإنجاب والتعليم والتسرب من التعليم».



ونوه كذلك إلى استيعاب الاستراتيجية الوطنية للسكان محور خاص بالمهاجرين واللاجئين داخل مصر والبالغ أعدادهم حوالي 9 ملايين وافد، وذلك عبر توفير أماكن للخدمات وطرق للتوعية والتواصل لا سيما في ظل اختلاف الثقافات، معقبا: «هناك دول معدل إنجابها الطبيعي 6 أطفال.. لازم نوعيهم».