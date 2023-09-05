قال أحمد عبدالعليم العجمي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، إنه لا بد من تشكيل لجنة مستقلة تضم أعضاء مستقلين ومن خارج الحكومة لإدارة الدين العام، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تكون الحكومة هي الجهة التي تقترض وتسعى لخفض الديون.

وطالب العجمي، بضرورة التكامل بين السياسات المالية والنقدية لخفض الديون، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بتدقيق القروض وأسباب الحصول عليها ومتابعة صرفها، وإنشاء شركة مساهمة لتجميع مدخرات المصريين لإعادة استثمارها في المشروعات التي تنفذها الدولة، مما سيقلل عمليات الاقتراض من الخارج، على أن يتم توزيع أرباح تلك المشروعات بعد تشغيلها عليهم.

يأتي ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.