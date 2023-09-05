وفد البرلمان العربي يزور مقر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين

قام عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له، بزيارة مقر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وذلك في إطار فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، تلبية للدعوة الرسمية الواردة من رئيس برلمان الصين.



وخلال زيارة مقر الحزب، استمع "العسومي" ووفد البرلمان العربي إلى شرح مفصل لتاريخ الحزب، والدور الذي قام به في نهضة وتقدم الصين وخططه المستقبلية خلال الفترة القادمة.



كما اطلع الوفد على المؤتمرات الدورية التي ينظمها الحزب، وكذلك مؤتمرات الحوار التي يعقدها بمشاركة عدد من قادة الأحزاب في مختلف دول العالم، بما فيها الدول العربية.



كما استمع كذلك إلى عرض موجز للإنجازات العديدة التي حققها رئيس الصين شي جينبينج، باعتباره واحداً من أقوى زعماء الصين الذين تولوا قيادة الحزب الشيوعي الصيني.