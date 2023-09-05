أعلنت الإمارات، أمس، عن استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في إفريقيا، خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة احترار المناخ.



وقال سلطان الجابر الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المقررة في دبي في وقت لاحق من هذا العام، "سنخصص 4,5 مليار دولار... لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في هذه القارة المهمة جدا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وحذر الجابر، وهو أيضا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، من أنه "إذا خسرت إفريقيا، سنخسر جميعا".



وأعلن أن الاستثمارات تهدف إلى "إنتاج 15 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030".