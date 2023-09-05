محكمة ألمانية: الهجوم الذي استهدف مدرسة قبل 10 أشهر كان يستهدف كنيسا يهوديا

رت محكمة ألمانية أن هجوما متعمدا على مدرسة في مدينة بوخوم غربي البلاد قبل 10 أشهر كان يستهدف الكنيس اليهودي المجاور وبتكليف من إيران.

ومن المقرر أن يمثل رجل ألماني من أصل إيراني /36 عاما/ أمام المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف اعتبارا من 12 أيلول/سبتمبر بتهمة الشروع في الحرق العمد.

ووفقا للائحة الاتهام، تلقى الرجل أمرا من سلطات الدولة الإيرانية بارتكاب هجوم متعمد على كنيس يهودي في منطقة الرور، بحسب ما ذكرته المحكمة يوم الاثنين.

ويقال إنه حاول عبثا تجنيد أحد معارفه كشريك، والذي ذهب بدلا من ذلك إلى الشرطة.

وحدد الجانب الإيراني الكنيس اليهودي في بوخوم هدفا للهجوم. ومع ذلك، نظرا لأن الكنيس يخضع لحراسة مشددة، يقال إن الشاب /36 عاما/ ألقى عبوته الحارقة على مبنى المدرسة المجاور للكنيس في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وأسفر ذلك عن أضرار طفيفة بالممتلكات.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة 11 يوما. والمتهم محتجز منذ عشرة أشهر.