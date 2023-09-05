الصين تقر قانونا جديدا لتحسين نظام حصانة الدول الأجنبية

أقرت الصين، اليوم، قانونا جديدا لتحسين نظام حصانة الدول الأجنبية، ينص على قواعد للتعامل مع القضايا المدنية المتعلقة بدولة أجنبية وممتلكاتها.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن القانون الجديد يؤكد على المبدأ الأساسي المتمثل في أن أي دولة أجنبية وممتلكاتها تتمتع بالحصانة في الصين، لكنه حدد استثناءات تتعلق بالأفعال غير السيادية لدولة أجنبية، والتي بموجبها يمكن للمحاكم الصينية ممارسة الولاية القضائية في قضايا مثل النزاعات الناشئة عن نشاط تجاري، والإصابات الشخصية ذات الصلة، والأضرار بالممتلكات.

وأضافت أن القانون ينص أيضا على أنه يمكن للمحاكم الصينية اتخاذ إجراءات قضائية إلزامية ضد الممتلكات التجارية لدولة أجنبية في ظل ظروف محدودة للغاية، مشيرة إلى مطابقته بشكل تام مع القانون الدولي، وتوافقه أيضا مع الممارسات العامة للدولة.

كما ذكرت الوزارة أن القانون الجديد ينص على قواعد تعامل المحاكم الصينية مع القضايا المدنية المتعلقة بدولة أجنبية وممتلكاتها، بهدف حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية، وحماية المساواة في السيادة بين الدول، وتعزيز التبادلات الودية مع الدول الأخرى، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز الانفتاح الصيني على مستوى أعلى.