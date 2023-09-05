رئيس إندونيسيا يدعو إلى بذل جهود استثنائية لحل أزمة ميانمار

حث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو زعماء دول رابطة جنوب شرق آسيا "أسيان"، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا على اتخاذ خطوات "استثنائية" لإنهاء الأزمة في ميانمار التى استولى فيها الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021 وقام بقمع الاحتجاجات بصورة عنيفة.

وقال الرئيس جوكو ويدودو الذي كان يتحدث في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، إن خطة رابطة الآسيان المكونة من خمس نقاط يجب أن تبقى إطار العمل لحل الصراع.

ولكن ويدودو أوضح أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات الملموسة والعملية لتنفيذها. وأضاف "أننا بحاجة إلى المزيد من الجهود التكتيكية والاستثنائية لتنفيذ خطة النقاط الخمس التى تم الاجماع عليها".

وتدعو الخطة إلى إنهاء العنف وبدء الحوار وتعيين مبعوث خاص وتقديم مساعدات إنسانية وزيارة ميانمار.

وأشار ويدودو إلى أن إندونيسيا تواصلت مع أطراف عديدة في ميانمار وشهدت ظهور بعض الثقة فيما بينها "باستثناء الجيش".

يذكر أن المجلس العسكري فى ميانمار تجاهل خطة آسيان ذات النقاط الخمس لحل الأزمة، وكان المجلس قد أطاح بالحكومة المنتخبة في فبراير 2021.