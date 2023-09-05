مسئول بالصحة العالمية: مصر تلعب دورا رياديا وقياديا في مواجهة القضية السكانية

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، إن مصر تلعب دورا رياديا وقياديا في مواجهة القضية السكانية.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «السكان ومستقبل الرعاية الصحية - التحديات والفرص»، أدارها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء.



وأضاف أن مصر استضافت المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام 1994، وخرج بعدة توصيات، موضحا أن الحكومة المصرية تطرح الكثير من المبادرات تأخذ طابعا إقليميا ودوليا وليس فقط محليا.



وذكر أنّ الصحة تعني اكتمال العافية جسديا ونفسيا واجتماعيا وليس مُجرد انعدام المرض أو العجز، موضحا أن صحة الفرد والمجتمع ركن أساسي من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



وأشار إلى أن الصحة تمثل كذلك ركنا أساسيا من أركان الأمن سواء الوطني أو الإقليمي أو العالمي، وهي نتاج عمل جماعي لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بمختلف تخصصاتها.



وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.



يأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.



ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.