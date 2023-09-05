الاتحاد الأوروبي يضغط على إيران للإفراج عن موظف سويدي محتجز

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يضغط منذ شهور من أجل الإفراج عن موظف سويدي يعمل لصالح التكتل محتجز في إيران منذ نحو 500 يوم.



وذكرت السويد والمفوضية الأوروبية، الاثنين، أن مواطناً سويدياً محتجز في إيران، وذلك عقب تقرير نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



وأكد بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الرجل المعني هو يووان فلوديروس الذي وصفه بأنه "مواطن سويدي يعمل لصالح الاتحاد الأوروبي ومحتجز بشكل غير قانوني في إيران منذ 500 يوم"، بحسب وكالة "رويترز".



وقال بوريل، على هامش اجتماع لوزراء التنمية بدول الاتحاد الأوروبي في قادش بإسبانيا: "أريد التأكيد على أنني بشكل شخصي وكل فريقي، على جميع مستوياته، وبالتنسيق الوثيق مع السلطات السويدية وعائلته، نضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عنه".



وأضاف أن مسألة سجنه أُثيرت بشكل متكرر مع السلطات الإيرانية، مشيراً إلى أنه "في كل مرة نعقد اجتماعا دبلوماسيا، على كل المستويات، نطرح المسألة على طاولة الحوار".



وقال: "نعمل عملا حثيثا من أجل حرية فلوديروس وسنواصل فعل ذلك. هذا على جدول أعمالنا وفي قلبنا ولن نتوقف حتى يتحرر فلوديروس".